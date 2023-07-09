11 июля
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Политика

Стало известно, почему Турция вернула Украине "Азов"*

Эксперт по Ближнему Востоку Кирилл Семенов назвал причины возвращения Турцией Украине "Азова" (признан террористическим и запрещен на территории РФ). Об этом пишет "МК".

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции.
kremlin.ru

Он рассказал, что пока что ситуацию сложно комментировать, так как полная картина еще не сформировалась.

По мнению эксперта, причины могут быть разные. Например, привлечение в страну новых финансовых инвестиций и возможный выход из экономического кризиса.

Также он добавил, что в российско-турецких отношениях могут быть какие-то противоречия, которые не афишируют лидеры стран.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский посетил Турцию и провел переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. После этого Турция вернула на Украину командиров националистического батальона "Азов"*.

Ранее стало известно, почему Турция не вводит санкции против России.

*признан террористическим и запрещен на территории РФ

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