Стало известно, кто исполняет обязанности вице-мэра Барнаула вместо арестованного Шеломенцева

Также стало известно, что Антон Шеломенцев добровольно покинул свою должность. Теперь его место занял первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров.
Он будет исполнять обязанности замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту.
Ранее стало известно, что Антона Шеломенцева уволили с поста вице-мэра Барнаула. Его фото пропали из профильного раздела на официальном сайте города.
Информация о том, что Шеломенцев покинул пост вице-мэра, подтвердилась. Однако, формулировка причины увольнения чиновника оставалась неизвестной.
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