12 февраля
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Политика

Стало известно, кто исполняет обязанности вице-мэра Барнаула вместо арестованного Шеломенцева

Обязанности Антона Шеломенцева возложили на первого заместителя мэра Барнаула, сообщает "Толк" со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Андрей Федоров.
Андрей Федоров.
Ирина Пергаева

Также стало известно, что Антон Шеломенцев добровольно покинул свою должность. Теперь его место занял первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров.

Он будет исполнять обязанности замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту.

Ранее стало известно, что Антона Шеломенцева уволили с поста вице-мэра Барнаула. Его фото пропали из профильного раздела на официальном сайте города.

Информация о том, что Шеломенцев покинул пост вице-мэра, подтвердилась. Однако, формулировка причины увольнения чиновника оставалась неизвестной.

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