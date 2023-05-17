17 мая
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Политика

Стало известно, когда заработает единый реестр военнообязанных

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, когда заработает единый реестр военнообязанных, пишет РБК.

Армия
Армия
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По его словам, работу реестр начнет к осеннему призыву.

Как правило, осенний призыв начинается 1 октября, а заканчивается 31 декабря.

В 2022 году сроки начала призыва перенесли на 1 ноября из-за проведения частичной мобилизации.

Напомним, что 11 апреля Госдума приняла закон об электронных повестках. Законопроект также предполагает введение единого реестра военнообязанных. Совет Федерации одобрил закон 12 апреля.

Ранее мы рассказывали, какую силу будут иметь электронные повестки и что о них известно.

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