Госдума приняла в I чтении законопроект о конфискации имущества за фейки об армии РФ

Поправки разрешат:

Забирать почетное, воинское, специальное звание и государственные награды у осужденных по уголовным статьям 207.3, 280, 280.1, 280.3, 280.4, 284.2, 284.3 и 354.1.

Конфисковать имущество, деньги и ценности у осужденных по статье о фейках и деятельности направленной против безопасности, если преступления совершены из корыстных побуждений.