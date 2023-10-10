10 октября
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Политика

США направят в Израиль деньги, предназначенные для Украины

Сенатор США заявил о передаче Израилю средств, которые должны были пойти на Украину, сообщает РИА Новости.

Флаг США.
Флаг США.
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Он отметил, что сейчас Израиль столкнулся с экзистенциальной угрозой, и всю финансовую поддержку, предназначенную Украине, необходимо направить туда немедленно.

Ранее стала известна цель нападения ХАМАС на Израиль.

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