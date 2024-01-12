15 января
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Политика

США и Великобритания начали военную операцию в Йемене

Против правящего на севере Йемена движения хуситов начали операцию США и Великобритания, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Взрыв. Огонь
Взрыв. Огонь
СС0

Сообщают, что по столице Йемена Сане нанесли уже четыре удара.

Запад государства сейчас также находится под обстрелом.

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