США и Великобритания начали военную операцию в Йемене

Против правящего на севере Йемена движения хуситов начали операцию США и Великобритания, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Сообщают, что по столице Йемена Сане нанесли уже четыре удара.

Запад государства сейчас также находится под обстрелом.

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