США и Великобритания начали военную операцию в Йемене

Сообщают, что по столице Йемена Сане нанесли уже четыре удара.
Запад государства сейчас также находится под обстрелом.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
Против правящего на севере Йемена движения хуситов начали операцию США и Великобритания, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.
Сообщают, что по столице Йемена Сане нанесли уже четыре удара.
Запад государства сейчас также находится под обстрелом.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter