30 марта
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Политика

Срочно покинуть Одессу и Харьков призвало граждан посольство Казахстана

Посольство Казахстана в Киеве призвало своих граждан покинуть Одесскую и Харьковскую области Украины из соображений безопасности, говорится в сообщении дипведомства.

Флаг Казахстана.
Флаг Казахстана.
ru.wikipedia.org.

Граждане Казахстана могут выехать из Украины наземными маршрутами через Польшу или Молдову.

При этом для выезда через Польшу требуется шенгенская виза. Также из этих стран можно вернуться в республику авиасообщениями, указывает bfm.ru.

Сотрудники дипмиссии призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин уверен в будущем отношений России и Казахстана. Главное в ситуации двух государств является тем, что народы стран являются добрыми соседями и верными друзьями, считает российский лидер.

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