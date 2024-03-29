Срочно покинуть Одессу и Харьков призвало граждан посольство Казахстана

Посольство Казахстана в Киеве призвало своих граждан покинуть Одесскую и Харьковскую области Украины из соображений безопасности, говорится в сообщении дипведомства.

Граждане Казахстана могут выехать из Украины наземными маршрутами через Польшу или Молдову.

При этом для выезда через Польшу требуется шенгенская виза. Также из этих стран можно вернуться в республику авиасообщениями, указывает bfm.ru.

Сотрудники дипмиссии призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин уверен в будущем отношений России и Казахстана. Главное в ситуации двух государств является тем, что народы стран являются добрыми соседями и верными друзьями, считает российский лидер.

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