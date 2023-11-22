Спутник-разведчик взмыл ввысь с северокорейского космодрома

Пхеньян объявил об успешном запуске ракеты-носителя с разведывательным спутником, сообщает «Интерфакс» .

Ранее северокорейские космические войска предприняли две неудачные попытки вывести на орбиту разведывательные спутники. О судьбе участников этих запусков ничего не сообщается.

Однако после успешного запуска в КНДР заявили, что в скором времени в космос отправятся еще спутники-разведчики, указывает bfm.ru.

Сообщалось, что сошел с орбиты спутник системы предупреждения о ракетном нападении.

Ранее за три секунды до старта отменили запуск ракеты с американскими военными спутниками. О причинах отмены неизвестно.

Также за две минуты до старта отменили запуск Crew Dragon к МКС с российским космонавтом на борту. Причина — неполадки в системе стартового комплекса. Запуск планировалось осуществить с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с космодрома имени Кеннеди.

Между тем спутник-разведчик улетел с северокорейского полигона. КНДР произвела запуск тестового аппарата в рамках заключительного этапа разработки первого военного разведывательного спутника.