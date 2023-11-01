Спецслужбы задержали призывавших к беспорядкам в аэропорту Ингушетии

Задержанные призывали местное население устраивать беспорядки против прибывающих израильтян.
Один из задержанных рассказал, что о планах устроить акцию он узнал из группы в мессенджере.
Между тем самолеты из Израиля никогда не совершают перелеты напрямую в Ингушетию.
Дагестан
Вечером 29 октября сотни дагестанцев ворвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы. В зону прилета прибыл регулярный рейс из Тель-Авива авиакомпании Red Wings. Толпа выбила стеклянные двери здания аэропорта и вошла внутрь с флагом Палестины.
Протестанты искали евреев.
Вышедших из самолета людей экстренно вернули назад из-за приближающейся разъяренной толпы. Пассажиры просидели на борту около пяти часов.
Также из аэропорта Махачкалы не мог выехать автобус. В нем находились дети и их родители, которые приехали из Израиля после лечения.
В результате погрома пострадали 20 человек. Среди них — 9 правоохранителей.
Впоследствии выяснилось, что на лайнере, прибывшем из Тель-Авива в Махачкалу, не было беженцев — евреев и израильтян.
Задержание и дело
Полицейские задержали 83 человека.
По сообщениям различных источников, в массовых беспорядках участвовали порядка тысячи человек.