Снова слышна стрельба в столице Нагорного Карабаха

Инфоцентр Карабаха сообщает, что армия Азербайджана нарушила режим прекращения огня и начала стрелять в Степанакерте.
Минобороны Азербайджана информацию опровергает.
Напомним, что ранее Нагорный Карабах полностью прекратил боевые действия.
Прямо сейчас проходят переговоры между карабахской и азербайджанской сторонами при посредничестве российских миротворцев, сообщает Mash.
Инфоцентр Карабаха сообщает, что армия Азербайджана нарушила режим прекращения огня и начала стрелять в Степанакерте.
Минобороны Азербайджана информацию опровергает.
Напомним, что ранее Нагорный Карабах полностью прекратил боевые действия.
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