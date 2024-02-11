Скандал с помилованием: президент Венгрии подала в отставку из-за педофилии

Это произошло из-за помилования осужденного, которого признали виновным в помощи педофилу из детского дома, указывает РБК.

Президент не знала о преступлении, совершенном помилованным. И также попросила прощения у всех, кого мог задеть ее указ, а также у жертв преступлений.

Что произошло

Директор детдома с 2004 по 2016 год домогался как минимум 10 несовершеннолетних мальчиков, установил суд. Его заместитель — которого своим указом помиловала президент — заставил нескольких воспитанников приюта отказаться от показаний против директора.

Ранее с помощью гипноза узнали о жестоком убийстве девочки, которая пропала 18 лет назад.

В апреле 2006 года жительница Канска обратилась в полицию — исчезла дочь. Тогда возбудили уголовное дело, но сотрудникам правоохранительных органов не удалось выяснить, что произошло с пропавшей.

В 2024 году следователи еще раз проанализировали материалы дела и провели с одной из свидетельниц работу по активации памяти — гипноз.

В состоянии транса свидетельница вспомнила — давно видела в магазине пропавшую девочку с мужчиной и женщиной. Следствие составило фоторобот горожанки и нашло ее. Как сообщила женщина, она была знакома с 42-летним жителем Канска.

Полиция задержала мужчину в Норильске. Он сознался в преступлении и рассказал, что тогда привел школьницу в один из заброшенных домов и задушил ее. Тело спрятал в подвале.

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