Сын Кадырова получил звезду под номером два батальона имени Шейха Мансура

Адам Кадыров получил должность куратора батальона, указывает Газета.Ru.
Подразделение входит в состав Минобороны.
Звезда под номером один принадлежит непосредственно главе Чечни Рамзану Кадырову.
О кавказском воине
Шейх Мансур — военно-политический и религиозный деятель, исламский проповедник, военачальник, первый имам Северного Кавказа.
Шейх Мансур родился в 1760 году в селении Алды, указывает grozny-inform.ru. Умер в апреле 1794 года.
Категорически запрещал набеги, кражи, употребление спиртных напитков и табака.
Родоначальник и провозвестник основных идей национально-освободительного движения.