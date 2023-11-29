1 декабря
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Политика

Сын Кадырова получил звезду под номером два батальона имени Шейха Мансура

Накануне сына главы Чечни официально представили личному составу батальона имени Шейха Мансура.

Адам Кадыров на награждении.
Адам Кадыров на награждении.
Telegram-канал "Казбек Коков"

Адам Кадыров получил должность куратора батальона, указывает Газета.Ru.

Подразделение входит в состав Минобороны.

Звезда под номером один принадлежит непосредственно главе Чечни Рамзану Кадырову.

О кавказском воине

Шейх Мансур — военно-политический и религиозный деятель, исламский проповедник, военачальник, первый имам Северного Кавказа.

Шейх Мансур родился в 1760 году в селении Алды, указывает grozny-inform.ru. Умер в апреле 1794 года.

Категорически запрещал набеги, кражи, употребление спиртных напитков и табака.

Родоначальник и провозвестник основных идей национально-освободительного движения.

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