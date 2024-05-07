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Политика

Си Цзиньпин назвал условия, при которых Китай поддержит мирную конференцию по Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай поддержит проведение международной мирной конференции в случае ее признания и Россией, и Украиной, пишет РИА Новости.

По мнению политика, конфликт может быть решен путем переговоров и призвал стороны возобновить диалог.

Китай выступает против того, чтобы конфликт использовали для перекладывания ответственности на третьи страны, подрыва их репутации и провоцирования новой холодной войны, подчеркнул политик, указывает Lenta.ru.

Официально

Си Цзиньпин прибыл с рабочим визитом в Европу. Турне китайского главы продлится с 5 по 10 мая.

Ранее пропавшего главу МИД КНР сменил на посту другой министр. Парламент Китая сообщил о назначении нового главы МИД — пост займет Ван И. Парламент Китая сообщил о назначении нового главы МИД — пост займет Ван И.

Он пребывал на должности главы Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК. Но принято решение отстранить Цинь Гана от должности министра иностранных дел КНР, назначить Ван И министром иностранных дел. Председатель КНР Си Цзиньпин подписал соответствующий указ.

До этого Цинь Ган возглавил дипломатическое ведомство семь месяцев назад, но с конца июня перестал появляться на публике и даже пропустил саммит АСЕАН и ряд важных международных встреч.

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