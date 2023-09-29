Штабная тренировка по гражданской обороне пройдет по всей России. Что это значит

По легенде учений, в России завершилась общая мобилизация, в отдельных регионах введено военное положение. Возможны возникновение зон радиоактивного загрязнения, разрушение объектов жизнеобеспечения населения и 70% жилого фонда.
В мероприятии должны поучаствовать все ответственные — от руководителей гражданской обороны до глав госкорпораций.
Похожие учения проводились в разных регионах в разные дни. Но тренировка с участием всех регионов России пройдет впервые.
В легенде ранее не было упоминаний о мобилизации, но это пояснили тем, что легенды меняются и обычно подгоняются под современные реалии.
Ранее депутат Госдумы предложил мобилизовать всех безработных и заставить россиян работать по 15 часов в сутки.