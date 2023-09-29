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Политика

Штабная тренировка по гражданской обороне пройдет по всей России. Что это значит

3 октября по всей России пройдет штабная тренировка по гражданской обороне, сообщает Baza.

Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

По легенде учений, в России завершилась общая мобилизация, в отдельных регионах введено военное положение. Возможны возникновение зон радиоактивного загрязнения, разрушение объектов жизнеобеспечения населения и 70% жилого фонда.

В мероприятии должны поучаствовать все ответственные — от руководителей гражданской обороны до глав госкорпораций.

Похожие учения проводились в разных регионах в разные дни. Но тренировка с участием всех регионов России пройдет впервые.

В легенде ранее не было упоминаний о мобилизации, но это пояснили тем, что легенды меняются и обычно подгоняются под современные реалии.

Ранее депутат Госдумы предложил мобилизовать всех безработных и заставить россиян работать по 15 часов в сутки.

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