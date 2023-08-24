26 августа
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Политика

Шесть стран станут новыми членами БРИКС

Шесть стран станут новыми членами БРИКС с 2024 года, сообщает ТАСС.

Соглашение о сотрудничестве.
Соглашение о сотрудничестве.
СС0

Новыми членами БРИКС станут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что БРИКС не ограничится одной фазой расширения.

Их членство начнется с 1 января 2024 года, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Лидеры союза настроены использовать альтернативные платежные системы, чтобы снизить зависимости от доллара и евро в международных расчетах. Они уже дали задание Минфинам и ЦБ своих стран рассмотреть возможность запуска платежных инструментов и платформ на основе нацвалют. Это должно упростить торговлю и финансирование проектов участниц союза.

Ранее altapress.ru объяснял, чем новая валюта БРИКС будет отличаться от доллара и какова цель союза.

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