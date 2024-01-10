Шарлот извинился перед Путиным и всеми россиянами

Ранее Шарлот разорвал в одном из своих видеороликов портрет главы государства. А сейчас его мнение кардинально изменилось, и он уверен, что Путин — человек с большой буквы. И попросил прощения за глупейший видеопоступок, выставленный напоказ, указывает Газета.Ru.

И также извинился перед патриархом Московским и всея Руси Кириллом, ветеранами Великой Отечественной войны, главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной и всеми гражданами России.

Пропаганда

По словам музыканта, он "был пронзен идиотской идеей поджечь внутренний паспорт гражданина". И это случилось в пиковый час одурманивания проамериканской пропагандой.

Что произошло

Шарлот показательно сжег свой российский паспорт. При этом сам находился в Ереване.

Затем заявил, что едет в Россию, чтобы "сражаться за русскоязычную культуру".

Ранее Шарлот делал вид, что умер. Оказалось, что так он решил прорекламировать новый трек. Хотя поклонники изначально ему поверили.

Шарлот стал известен благодаря рекламе "Мегафона", которую показывали по телевизору. Благодаря своему необычному голосу он привлекал внимание.

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