13 июля
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Политика

Шамков снова в лодке. Главу Общественной палаты переизбрали в новом составе

На первом заседании восьмого состава Общественной палаты Алтайского края выбрали председателя. Им вновь стал Юрий Шамков.

Юрий Шамков.
Юрий Шамков.
Дмитрий Лямзин.

Юрий Шамков — бывший член Совета Федерации, бизнесмен и государственный деятель, глава Алтайской федерации гребли на байдарках и каноэ.

Однопалатники охарактеризовали его руководителем, который способен принимать самостоятельные решения, "не огалтело".

Председателя выбрали открытым голосованием прямо на первом заседании.

Других кандидатур не было.

"Благодарю за доверие. Проработав три года, я понял и осознал, какая это большая ответственность. Роль палаты очень значима в жизни края. Очень признателен и с полной ответственностью принимаю обязанности", - сказал Шамков.

Он пообещал продолжать встречи Общественной палаты с губернатором и советом АКЗС, поднимать любые острые вопросы, пользоваться правом законодательной инициативы, наблюдением за выборами, созданием доступной среды и не только.

Ранее стало известно, когда пройдут выборы губернатора Алтайского края.

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