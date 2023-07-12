Шамков снова в лодке. Главу Общественной палаты переизбрали в новом составе

На первом заседании восьмого состава Общественной палаты Алтайского края выбрали председателя. Им вновь стал Юрий Шамков.

Юрий Шамков — бывший член Совета Федерации, бизнесмен и государственный деятель, глава Алтайской федерации гребли на байдарках и каноэ.

Однопалатники охарактеризовали его руководителем, который способен принимать самостоятельные решения, "не огалтело".

Председателя выбрали открытым голосованием прямо на первом заседании.

Других кандидатур не было.

"Благодарю за доверие. Проработав три года, я понял и осознал, какая это большая ответственность. Роль палаты очень значима в жизни края. Очень признателен и с полной ответственностью принимаю обязанности", - сказал Шамков.

Он пообещал продолжать встречи Общественной палаты с губернатором и советом АКЗС, поднимать любые острые вопросы, пользоваться правом законодательной инициативы, наблюдением за выборами, созданием доступной среды и не только.

Ранее стало известно, когда пройдут выборы губернатора Алтайского края.