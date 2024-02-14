16 февраля
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Политика

Шалава не прошла: законопроект о названиях деревень отозван из Госдумы

Накануне из Госдумы отозвали проект о запрете оскорбительных названий населенных пунктов.

Старый трактор. Деревня.
Старый трактор. Деревня.
Pixabay.com.

Документ представили для рассмотрения в октябре прошлого года, напоминает Газета.Ru.

Думский комитет пришел к выводу — предложенные нормы не соответствуют действующим федеральным законам.

В пояснительной записке говорилось, что жители некоторых населенных пунктов из-за оскорбительных названий деревень сталкивались с большим негативом. И даже из-за этого могли переезжать в другие места, чтобы их не травили и не оскорбляли.

Авторы инициативы — депутаты от фракции "Новые люди".

Населенные пункты

Среди примеров упоминались деревни Шалава, Дуркино, Лох, Бухалово, Мусорка, Пуково.

Реакция жителей

Однако не все жители этих населенных пунктов испытывают негативные эмоции. Так, в селе Лох (Саратовская область) проживающие там гордятся этим названием. Оно стало туристическим брендом. И подытожили — "запретный законопроект" появился из-за того, что некоторым парламентариям нечем заняться.

А глава села Шалава (Ярославская область) предложил депутатам улучшить жизнь деревни, а не запрещать ее название.

Между тем почти 100 селам вернули их исторические названия в Туве. В правительстве Тувы рассказали, что названия большинства сел региона получили в советское время

Как пояснили в правительстве республики, свои названия большинство сел Тувы получили в советское время, а сейчас они потеряли актуальность.

Так, из названий многих сел убрали аффикс "-ский", который не свойственен для тувинского языка.

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