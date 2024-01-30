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Политика

Сдал и забрал. Бабурин снял свою кандидатуру с выборов президента РФ

Сергей Бабурин 30 января сдал в ЦИК подписи для регистрации кандидатом в президенты.

Сергей Бабурин
Сергей Бабурин
baburin2018.ru

"РИА Новости" сообщает, что председатель партии "Российский общенародный союз" сдал в ЦИК подписи, но позже отозвал свою кандидатуру.

Бабурин отказался от дальнейшего участия в предвыборной гонке. Более того, он призвал россиян поддержать Владимира Путина.

В своем заявлении он назвал свое решение "возможно, самым непростым в жизни". Политик также отметил, что в трудный для России час не время дробить народные силы.

Ранее сообщалось, что Путина зарегистрировали кандидатом на выборах президента РФ.

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