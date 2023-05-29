"С Турцией до смерти". Что пообещал Эрдоган после победы в президентских выборах и как это отразится на России

Президентские выборы проходили в два этапа: первый прошел 14 мая, второй - 28 мая.
Основным оппонентом Эрдогана был Кемаль Кылычдароглу. В первом туре они шли почти вровень: Эрдоган набрал 49,24% голосов, а Кемаль Кылычдароглу – 45,07%.
Все решилось на втором этапе. Эрдоган победил с количеством 52,14% голосов. Кылычдароглу остался позади с количеством 47,86%.
В своей программе "Правильные шаги для века Турции: предвыборная декларация 2023" Эрдоган сделал немало заявлений.
Глава страны пообещал в короткие сроки разобраться с последствиями разрушительного землетрясения, которое произошло на юго-востоке Турции 6 февраля.
Особое внимание Эрдоган уделил уменьшению зависимости Турции от импорта энергоресурсов. Он намерен добиться снижения с 71% до 56% к 2028 году. Для этого президент собирается построить новые АЭС в стране и нарастить добычи собственного природного газа, сообщает ТАСС.
Также, согласно программе, планируется строительство канала "Стамбул". Он соединит Мраморное и Черное моря и станет альтернативой Босфорскому проливу. Дополнительно Эрдоган заявил о строительстве сверхскоростной железнодорожной линии между Анкарой и Стамбулом.
Глава страны заявил, что продолжит укреплять президентскую форму правления в стране. Он также намерен ввести новую конституцию, которая отражала бы "волю всего турецкого народа". Для этого необходимо провести референдум.
Эрдоган пообещал добиться многократного снижения уровня инфляции и повысить уровень благосостояния граждан. Для этого президент намерен индексировать зарплаты выше уровня инфляции.
В планах президента увеличить объем экспорта с 254,2 млрд долларов до 400 млрд долларов к 2028 году. Большое внимание уделено военной продукции, чей экспорт хотят увеличить с 4,4 млрд до 15 млрд долларов.
Также в страну собираются привлекать до 90 млн туристов и повысить доходы от туристической сферы до 100 млрд долларов в год. Для сравнения, сейчас Турция получает 46 млрд с туристического бизнеса.
Президент Турции намерен и дальше придерживаться политики нейтралитета и сохранить отношения как со странами Запада, так и с Россией.
В частности Эрдоган не отказался от намерения реализовать проект газового хаба в республике совместно с Россией.
"Мы еще больше усилим позиции Турции в качестве международного хаба. Собственно говоря, господин Путин повторил в своем поздравительном послании о создании в Турции, в северо-западном регионе Фракия, хаба. Мы с ним сделаем это. И во Фракии будет хаб", - сказал он.
Многие жители Турции спокойно восприняли новость о победе Эрдогана в президентских выборах. Однако в некоторых провинциях люди попытались выйти на протест.
Так люди попытались устроить митинг в провинции Хаккяри на юго-востоке страны. Однако протестующих быстро разогнали с помощью водомета.