Ряд крупных китайских банков перестал принимать платежи в юанях из России

В нескольких китайских банках перестали проходить платежи в юанях из России.

Причина — ужесточение санкционных мер против РФ, пишут «Известия».

Юань прекратили принимать DBS Bank, Great Wall West China Bank, China Zheshang Bank, Ping An Bank и Bank of Ningbo. Банки начали уведомлять об этом клиентов и возвращать транзакции обратно, указывает Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что прекратил все операции с Россией крупнейший китайский банк. Ожидается коллапс. Это Chouzhou Commercia.

Кредитное учреждение служило ключевым расчетным центром для российских импортеров.

Прекращение проведения расчетов коснулось всех межбанковских платежных систем, включая российскую СПФС.

Эксперты прогнозируют логистический коллапс.

Также сообщалось, что китайские банки ужесточат ограничения для клиентов из России. Это происходит из-за того, что США приняли закон о вторичных санкциях в отношении зарубежных финансовых фирм, работающих с подсанкционными лицами из РФ.

Кредитные организации намерены разорвать связи с клиентами из санкционного списка и прекратить предоставлять какие-либо финансовые услуги российскому военному сектору.

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