Российские полицейские и налоговики проверят Лайму Вайкуле

Полиция и налоговая начали проверку певицы из Латвии Лаймы Вайкуле, сообщает SHOT.

из открытых источников в интернете

Дело направлено в налоговую и УВД по Западному административному округу Москвы.

Поводом для проверки стало высказывание Лаймы, что памятники советским солдатам не имеют художественной ценности, поэтому их нужно сносить. По ее словам, это просто памятники, а не места захоронения.

Ранее депутат предупредила Киркорова, что ему не вернуться в Россию с фестиваля Лаймы Вайкуле.

Также парламентарий считает — участники мероприятия не пользуются популярностью в России. По ее мнению, им "дорога сюда заказана".

О фестивале и гостях

Традиционно в Laima Rendezvous участвовали российские исполнители, включая Филиппа Киркорова, Аллу Пугачеву и Максима Галкина* (признан в РФ иностранным агентом). Основным языком фестиваля является русский.

* — признан иноагентом.