12 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Россияне запутались - дроны или жирные чайки летают в небе

Жители Санкт-Петербурга стали активнее сообщать о полете дронов над городом.

Раненая чайка едет на Алтай.
Раненая чайка едет на Алтай.
кадр из видео.

Это случилось после того, как до 15 мая Северной столице запретили запуск беспилотников и в радиусе 150 километров вокруг города, пишет "Фонтанка".

Накануне в полицию поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что над парком летает большой белый беспилотник. Приехавший наряд обнаружил лишь парящую жирную белую чайку.

В 2017 году куратор строительства "Зенит-Арены" обвинил бакланов в порче крыши стадиона. Якобы птицы своими мощными клювами разрушают цельность светоотражающей пленки.

Между тем раненая чайка "долетела" до страусиной фермы в Барнауле вместе с водителем грузовика.

Путь в 900 километров занял полтора дня. раненую птицу везли из Омска. В Барнауле чайку встретил известный ветеринар Артем Кучер, который пригласил Красотку на ПМЖ.

После осмотра в ветклинике, чайку привезли на новоселье - теперь ее дом на страусиной ферме в пригороде Барнаула.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость