Россияне массово уезжают из Антальи. Причины

Это происходит из-за роста цен на жилье и ужесточения проверок для получения туристического вида на жительство (ВНЖ), указывает bfm.ru.

Также в несколько раз повысилась минимальная стоимость недвижимости для ВНЖ. И не продлили тем, у кого истек срок пребывания в стране.

Для сдерживания цен в городе закрыли целые кварталы для иностранцев.

Отъезд

Россияне уезжают в ОАЭ, Сербию, Хорватию, в Таиланд, на Бали и на Мальдивы.

Ранее сообщалось, что трупы выбрасывают волны на пляж популярного курорта. Страшные находки сделали на лучших пляжах побережья Антальи (Турция).

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Тела могут принадлежать нелегальным мигрантам. Судно перевозило около 90 человек из прибрежного района между Ливаном и Сирией, двинулось в сторону Кипра. Через несколько часов связь с ним была потеряна. Вполне вероятно. что число прибитых к берегу трупов увеличится.

Все найденные тела исследуют специалисты судебной экспертизы.

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