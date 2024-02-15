16 февраля
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Политика

Россиян обяжут впускать газовщиков в квартиры

В случае отказа сотруднику в доступе к газовому оборудованию организация вправе обратиться в суд, сообщает ТАСС.

Газовые баллоны, пропан.
Газовые баллоны, пропан.
avito.ru

Также в случае отказа от выполнения работ по техобслуживанию ужесточат административную ответственность.

Штрафы увеличат в пять раз:

  • от 5 тыс. до 10 тыс. рублей для граждан,
  • от 25 тыс. до 100 тыс. рублей для должностных лиц,
  • от 200 тыс. до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

Законопроект готовят уже ко второму чтению. Рассматривают возможность отключения газа в качестве штрафной меры.

Ранее жители Алтайского края возмущались разницей цен на газ в районах. Так, в Ключевском и Алейском районах цены на газ достигают почти 29 рублей за литр.

В Барнауле тем временем цена на газ - 23,40 рублей за литр.

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