Россиян обяжут впускать газовщиков в квартиры

Также в случае отказа от выполнения работ по техобслуживанию ужесточат административную ответственность.
Штрафы увеличат в пять раз:
- от 5 тыс. до 10 тыс. рублей для граждан,
- от 25 тыс. до 100 тыс. рублей для должностных лиц,
- от 200 тыс. до 500 тыс. рублей для юридических лиц.
Законопроект готовят уже ко второму чтению. Рассматривают возможность отключения газа в качестве штрафной меры.
Ранее жители Алтайского края возмущались разницей цен на газ в районах. Так, в Ключевском и Алейском районах цены на газ достигают почти 29 рублей за литр.
В Барнауле тем временем цена на газ - 23,40 рублей за литр.
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