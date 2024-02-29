Россия откажется от метеоинформации с западных спутников к концу года

РФ сотрудничала с системой Eumetsat, которая поставляла большое количество оперативной информации по прогностической деятельности.
С недавнего времени информационный поток от западных спутников практически иссяк. Нехватку информации устраняют благодаря "Роскосмосу".
Так, новый аппарат "Метеор-М" №2-4 оснащен уникальным оборудованием. Оно позволяет видеть сквозь облака, мониторить акваторию и участвовать в прогнозировании ледовой обстановки.
Ранее Госдума приняла закон о полном запрете рекламы на ресурсах иноагентов.
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