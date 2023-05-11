Рогозин призвал ко второй волне мобилизации

Он уверен — в стране должна пройти вторая волна мобилизации, а не та, единственная осенью пишет "Говорит Москва". И обосновал - есть проблемы с личным составом: российских бойцов ранят, убивают.
Даже когда фронт стоит, идут постоянные артобстрелы, рассказал Рогозин. ВС теряют самых боеспособных ребят, и их надо восполнять.
Однако оговорился — избежать второй волны мобилизации могли бы добровольцы.
Рогозин уверен — скоро начнется наступление. Поэтому из Москвы "царский волк" намерен в ближайшее время вернуться в зону СВО.
В столицу он приехал, чтобы забрать дроны.
По словам Рогозина, операция продлилась намного дольше того, что должна была составлять по времени.
Заявление Генштаба
В Генштабе сделали заявление о новой волне мобилизации. Дело в том, что с началом весеннего призыва в России обострился вопрос — будут ли параллельно с призывными мероприятиями проводить и мобилизационные.
Начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, заявил, что в планах второй волны частичной мобилизации нет.
Контр-адмирал рассказал — мобилизованных бойцов и добровольцев вполне достаточно для выполнения боевых задач, поставленных в зоне СВО.
Ранение
В декабре 2022 года Рогозина ранили при обстреле гостинично-ресторанного комплекса на Донбассе. Рогозин рассказал, что осколок снаряда попал в его правую лопатку и застрял в позвонке. Предварительно, удары наносили высокоточными боеприпасами. Предположительно, 155-мм самоходной артиллерийской установки Caesar.
Позывной
Также Рогозин придумал себе позывной для зоны спецоперации.
Это - «Космос», для радиообмена.
Рогозин находится в зоне СВО в военной экипировке с нашивкой «Космос».