Разводиться — нерентабельно. Милонов предложил штрафовать на 100 тыс. рублей за расторжение брака

Эту идею депутат озвучил на обсуждении законопроекта о единовременной выплате молодым супругам при регистрации брака.

Документ не поддержали ни в кабмине, ни в Совете Федерации. Главная претензия — дополнительные расходы для госказны.

Милонов в свою очередь сказал, что проблема не в том, что заключают мало браков, а в распаде многих пар.

"Поэтому предлагаю при расторжении брака штрафовать на 100 тысяч рублей или назначать исправительные работы", — подчеркнул он.

Дополнять законопроект этой нормой авторы отказались и предложили коллеге подготовить собственную инициативу.

Ранее Виталий Милонов заявил, что семейные пары, в которых нет детей "живут для черта", потому что счастья они не приобретают.

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