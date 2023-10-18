18 октября
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Политика

Разговор ХАМАС о запуске ракеты по госпиталю в Газе опубликовали израильские военные

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала расшифровку разговора, как утверждается, боевиков ХАМАС.

Флаг Израиля.
Флаг Израиля.
unsplash.com.

Они обсуждали падение ракеты на больницу Аль-Ахли. Боеприпас принадлежал террористической организации «Исламский джихад*» (организация запрещена в России), следует из переговоров.

После углубленного и тщательного расследования, проведенного ЦАХАЛ, можно подтвердить — организация «Исламский джихад*» несет ответственность за произошедшее, указывает Газета.Ru.

Разведка и кампания лжи

ХАМАС проверил сообщения, понял, что это был неудачный запуск «Исламского джихада», и решил начать глобальную кампанию лжи, чтобы скрыть правду, утверждает израильская разведка.

Что произошло

Более 800 человек погибли и пострадали в результате удара по больнице Ahli Arab Hospital в секторе Газа.

Момент взрыва

В сети распространяются видео, предположительно, ночного удара по госпиталю.

Траур

В Палестине объявлен трехдневный траур по жертвам взрыва. Власти Ирака также объявили трехдневный траур по жертвам.

День гнева

Ливанское движение «Хезболла» на фоне атаки на больницу в секторе Газа объявило 18 октября «днем гнева» против Израиля и призвало всех мусульман выходить на протесты.

Срочно

Россия и ОАЭ запросили на 18 октября срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с ударом по больнице в Газе. Оно назначено на 17:00 мск.

Ответственность за атаку на больницу пока не взяла ни одна страна, группировка.

* Террористическая организация, запрещена в РФ.

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