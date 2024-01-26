Раскулачивание Рублевки, антракт, мятеж и саммит: как складывалась политическая жизнь Евгения Пригожина

Пользователи сети выражают большой интерес к внезапному "воскрешению" главы ЧВК "Вагнер" : количество запросов в поисковой системе за последние дни увеличилось. Россияне решили, что Евгений Пригожин жив и объявит о себе 25 января 2024 года. Этого не случилось.

Активность главы ЧВК "Вагнер" стала заметным фактором российской политики. Причем так, что обстоятельства смерти руководства ЧВК «Вагнер» породили массу версий о причинах авиакатастрофы и о тех, кто мог быть к этому причастен, указывает Forbes.

Критик

Лидер ЧВК «Вагнер» выглядел самым жестким критиком власти. Любые появления в публичном поле свидетельствовали — Пригожин уже не просто бизнесмен из близкого круга.

Язык улицы

Языком улицы он ставил вопросы, которые многих беспокоили.

Программа

Со временем даже начал формулировать и программу действий. Это — мобилизацию и перевод страны на военные рельсы. А также раскулачивание, для начала — Рублевки.

Настроение элиты

Из-за отсутствия официальной реакции на пригожинскую критику многие предположили — слова лидера «Вагнера» отнюдь не частная инициатива, а выражение настроений и даже мнений какой-то части элиты.

Мятеж

"Марш справедливости" и его стремительное завершение должны были исключить Пригожина из политической повестки. Но санкций не последовало, а сам назвали вооруженным мятежом.

По мнению некоторых, завершение "похода на столицу" не стало завершением политической карьеры. А — антрактом.

Встреча с лидером и саммит

Вскоре после завершения «Марша» президент РФ Владимир Путин встретился с Пригожиным и его соратниками. Также он присутствовал на полях саммита Россия — Африка.

Катастрофа

23 августа 2023 года частный борт Embraer Legacy разбился в Тверской области. На борту находились три члена экипажа и семь пассажиров, все они погибли. В числе пассажиров были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

29 августа СМИ сообщили, что основателя ЧВК "Вагнер" похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

После этого ЧП пи появились версии, что Пригожин жив, а в самолете находились совсем другие люди. Или погиб не Евгений Пригожин, а его двойник.

Глава СКР Бастрыкин доложил Путину, что в телах погибших нашли осколки гранаты. Внешнего воздействия, заявил Путин, не было.

При этом известно, что могилу Евгения Пригожина круглосуточно охраняют после ЧП.

А экстрасенсы рассказали, жив ли Евгений Пригожин.

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