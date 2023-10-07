Ракетные удары, прорыв границы, обстрелы, мобилизация. Что известно о ситуации в Израиле к этому часу

Все началось с воздушной тревоги в центре Израиля, в Тель-Авиве. Затем появились сообщения о том, что со стороны Сектора Газа страна подверглась массированному ракетному обстрелу.
Очевидцы присылают видео, на которых заметны люди в форме и с оружием, вошедшие в страну.
Да. Погибла женщина.
Министр обороны Израиля на фоне обстрелов из Газы распорядился призвать на военную службу резервистов, сообщил ТАСС.
Армия обороны страны заявила о готовности к войне.
Праздник
В субботу 7 октября в Израиле отмечают по еврейскому календарю праздник Симхат-Тора.