10 октября
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Политика

Ракетные удары, прорыв границы, обстрелы, мобилизация. Что известно о ситуации в Израиле к этому часу

Армия Израиля заявила о проникновении «неопределенного числа» боевиков из сектора Газа в приграничные районы, очевидцы сообщают в соцсетях об уличных боях. Что известно о ситуации в Израиле к этому часу - в материале altapress.ru.

Обстрел Израиля.
Обстрел Израиля.
Соцсети
1
Что произошло?

Все началось с воздушной тревоги в центре Израиля, в Тель-Авиве. Затем появились сообщения о том, что со стороны Сектора Газа страна подверглась массированному ракетному обстрелу.

Очевидцы присылают видео, на которых заметны люди в форме и с оружием, вошедшие в страну.

2
Есть ли погибшие?

Да. Погибла женщина.

3
Правда ли, что в Израиле объявили мобилизацию?

Министр обороны Израиля на фоне обстрелов из Газы распорядился призвать на военную службу резервистов, сообщил ТАСС.

Армия обороны страны заявила о готовности к войне.

Праздник

В субботу 7 октября в Израиле отмечают по еврейскому календарю праздник Симхат-Тора.

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