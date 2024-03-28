Рабочие-мигранты попали под внимание силовиков после теракта

При этом отмечается — Россия пока не готова полностью отказаться от такой рабочей силы.
Дело в том, что российская экономика очень зависима от такой рабочей силы, указывает Газета.Ru.
Ранее сообщалось, что в России намерены запретить бессрочные трудовые контракты с мигрантами. Минтруд предложил ограничить сроки трудовых договоров с мигрантами двумя годами.
Законопроект Минтруда уже был одобрен комитетом Госдумы по труду и социальной политике.
Сейчас трудовые договоры с мигрантами могут заключаться и на бессрочной основе.
Также в Госдуме предложили ввести ограничения на въезд мигрантов во время СВО.
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