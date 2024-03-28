Рабочие-мигранты попали под внимание силовиков после теракта

Правоохранители увеличили число проверок компаний, в которых значительная часть сотрудников являются выходцами из Центральной Азии, сообщает «Коммерсантъ» .

При этом отмечается — Россия пока не готова полностью отказаться от такой рабочей силы.

Дело в том, что российская экономика очень зависима от такой рабочей силы, указывает Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что в России намерены запретить бессрочные трудовые контракты с мигрантами. Минтруд предложил ограничить сроки трудовых договоров с мигрантами двумя годами.

Законопроект Минтруда уже был одобрен комитетом Госдумы по труду и социальной политике.

Сейчас трудовые договоры с мигрантами могут заключаться и на бессрочной основе.

Также в Госдуме предложили ввести ограничения на въезд мигрантов во время СВО.

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