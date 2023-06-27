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Политика

Путин выступил с обращением впервые после путча Пригожина. Главное

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением впервые после вооруженного мятежа.

Владимир Путин. Скриншот из видео обращения президента.
Владимир Путин. Скриншот из видео обращения президента.
kremlin.ru

Путин заявил — любой «шантаж», а также попытки «устроить внутреннюю смуту» ни за что не увенчаются успехом.

Российский лидер уверен — все общество, а также партии и религиозные организации заняли «твердую позицию», поддерживая конституционный порядок.

Глава государства обвинил организаторов мятежа в «предательстве страны». И добавил — подавляющее большинство сотрудников ЧВК «Вагнер» являются патриотами России. А в ходе мятежа «использованы втемную».

Путин поблагодарил всех военных и сотрудников спецслужб, «вставших на пути мятежников», указывает Газета.Ru.

Также Путин предложил вагнеровцам подписать контракт с Министерством обороны или другими силовыми структурами.

В прямом эфире спецвыпуска «России 24» транслировалось выступление главы государства.

Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступит перед журналистами 27 июня.

К нации

24 июня президент РФ Владимир Путин обратился к нации и заявил, что Россия преодолеет любую угрозу. Полный текст его обращения опубликовали на сайте Кремля.

Altapress.ru публиковал главные тезисы из обращения президента.

Что произошло

Ранее глава ЧВК "Вагнер" заявил о вооруженных атаках со стороны ВС РФ. Министерство обороны назвало его слова провокацией.

Федеральная служба безопасности назвала его действия провокацией и возбудила уголовное дело.

Генпрокуратура уточнила, что дело возбудили по статье "Вооруженный мятеж" (ст. 279 УК РФ). По ней обвиняемому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Национальный антитеррористический комитет потребовал немедленно прекратить противоправные действия. Владимир Путин выступил с пятиминутным обращением к нации.

Вечером 24 июня стало известно, что Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Примерно в 00:40 бойцы ЧВК "Вагнер" начали покидать Ростов-на-Дону и другие области.

Мятеж закончился.

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