Путин подвел итоги выборов в Гостином дворе, а также прокомментировал призыв оппозиции и смерть Навального*

Владимир Путин в онлайн-режиме принял участие в голосовании на выборах президента РФ.

Он поблагодарил всех за доверие, рассказал о кадровых перестановках и впервые прокомментировал смерть Алексея Навального.

Путин также заявил — источником власти в России является российский народ, а из голосов каждого гражданина России составляется единая воля народов Российской Федерации, пишет "Фонтанка".

«Все люди — вне зависимости от религиозной и этнической принадлежности — все чувствуют себя, во всяком случае сегодня, как единая российская семья", — заявил глава государства.

По словам Путина, результаты выборов — это доверие граждан и «их надежда на то, что мы все сделаем так, как запланировано».

Владимир Путин уверен — высокая явка обусловлена «драматизмом тех событий, через которые проходит страна», она связана с тем, что «мы вынуждены в прямом смысле этого слова с оружием в руках защищать интересы наших граждан, указывает Газета.Ru.

Призывы

Призывы оппозиции проголосовать в полдень не имели успеха, считает российский лидер.

«Если оппозиция считала, что нужно прийти проголосовать, неважно за кого, но прийти проголосовать — это уже хорошо, молодцы. Но насколько я понимаю, никакого эффекта это не имело на самом деле», — сказал Путин.

Но те, кто портил бюллетени других людей, в том числе обливая их зеленкой и поджигая избирательные урны, будут наказаны, сказал президент. И напомнил, что подобные деяния относятся к уголовным преступлениям. Соответственно, те, кто совершил подобные поступки, будут наказаны в соответствии с законодательством.

О предателях

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул — в стране не применяется смертная казнь, однако к предателям будут относиться как в зоне боевых действий, сообщает glavny.tv.

О Навальном

Путин в ходе выступления перед своими сторонниками в штабе впервые прокомментировал смерть оппозиционера Алексея Навального*. И сказал, что что его смерть является печальным событием.

Также президент сообщил, что был согласен на обмен Навального* на тех, кто находится в местах лишения свободы в западных странах, сообщает ТАСС. Это было за несколько дней до смерти Навального.

*внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ

Результаты голосования

После обработки 99,1% протоколов по итогам голосования на выборах президента России Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 87,33% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,79%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,19%.

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