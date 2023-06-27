Путин: необходимо разобраться, куда ушли 86 млрд из бюджета "Вагнера"

За прошедший год из федерального бюджета власти выделили ЧВК "Вагнер" более 86 млрд рублей. Военную компанию полностью содержало государство.

Президент поручил разобраться, на что уходили выделенные средства. Он также допустил возможность воровства этих денег.

"Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться", — сказал президент.

Напомним, что ночью с 23 на 24 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал мятеж. В некоторых регионах усилили меры безопасности. В результате бойцы ЧВК "Вагнер" покинули Ростов, а Лукашенко провел переговоры с Пригожиным.

Президент РФ выступил с официальным обращением. Полный текст можно прочитать здесь. Лукашенко прокомментировал военный мятеж и призвал не делать ни из кого героев.

Ранее глава Росгвардии Золотов объяснил, почему бойцы продвигались по РФ так быстро. Он рассказал, что все силы были сконцентрированы на подъезде к Москве.