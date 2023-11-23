Прямая линия Виктора Томенко пройдет 23 ноября. Можно ли еще задать вопросы

Как пройдет прямая линия с Виктором Томенко?
Губернатор ответит на вопросы от жителей Алтайского края в прямом эфире.
Эфир можно будет посмотреть во "ВКонтакте", "Одноклассниках" и на Rutube.
Кроме того, послушать ответы на вопросы можно в прямых эфирах ГТРК "Алтай" и "Катунь 24" на радио и телевидении.
Также прямая текстовая трансляция будет проходить на сайте altapress.ru. Мы начнем ее в 17:00.
Как задать вопрос губернатору?
Есть несколько способов, чтобы задать вопрос главе региона:
- позвонить по телефону 8 800 775 21 52. Линия работает в режиме автоответчика. После сигнала будет одна минута, чтобы назвать свои ФИО, место жительства и озвучить суть вопроса;
- на странице прямой линии губернатора во "ВКонтакте";
- на официальном сайте правительства региона.
Вопросы еще принимают.
Какие вопросы уже задали Виктору Томенко?
В этом году много вопросов поступило о финансировании дорог, благоустройстве городских площадок, пробках, ценах на социально значимые продукты. Например, на курицу и яйца.
Также часто спрашивают об аварийном жилье и зданиях. Например, жители села Буканское обеспокоены состоянием местной школы.
По данным алтайского ЦУР, на 22 ноября на прямую линию губернатора поступило более 1160 вопросов.
Самыми активными авторами вопросов в 2023 году стали барнаульцы и бийчане. Затем – жители Заринска, Рубцовска и Первомайского района.
Напомним, что в прошлом году прямая линия с Виктором Томенко прошла 2 декабря.