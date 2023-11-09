Прямая линия с Виктором Томенко пройдет в конце ноября. Где задать вопросы

Предварительно, прямая линия пройдет в 20-х числах ноября (дата уточняется). Посмотреть и послушать ее можно будет в эфире региональных телеканалов и радиостанций.

Вопросы губернатору жители края могут задать на сайте правительства региона и на странице прямой линии во "ВКонтакте".

Кроме того, можно направить письмо по почте в правительство края (656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 59). Тажке письмо можно принести лично и оставить в почтовом ящике в здании правительства.

Напомним, предыдущая прямая линия проходила 2 декабря 2022 года.