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Политика

Прямая линия с Виктором Томенко пройдет в конце ноября. Где задать вопросы

В Алтайском крае 9 ноября начал работу сайт ежегодной прямой линии губернатора Виктора Томенко с жителями региона.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

Предварительно, прямая линия пройдет в 20-х числах ноября (дата уточняется). Посмотреть и послушать ее можно будет в эфире региональных телеканалов и радиостанций.

Вопросы губернатору жители края могут задать на сайте правительства региона и на странице прямой линии во "ВКонтакте".

Кроме того, можно направить письмо по почте в правительство края (656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 59). Тажке письмо можно принести лично и оставить в почтовом ящике в здании правительства.

Напомним, предыдущая прямая линия проходила 2 декабря 2022 года.

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