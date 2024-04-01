Призывной возраст, экзамены на права и запрет «наливаек». Главные изменения, которые ждут россиян с апреля 2024 года

С 1 апреля в России, как обычно, начинается весенний призыв. Однако в этом году начинают действовать изменения о повышении призывного возраста. Так, повестки в военкомат получат мужчины от 18 до 30 лет.
Впрочем, работает закон не для всех. Призыв обойдет стороной тех, кому исполнилось 27 лет до 31 декабря 2023 года.
Сдать на права с апреля станет легче. Раньше экзамен считался успешным, если сумма штрафных баллов была не больше четырех. При пяти — провал. Теперь можно получить шесть баллов и все равно сдать.
Однако требования и условия к будущим водителям станут жестче. Например, раньше, в случае трех провалов, экзамен можно было пересдать через три месяца. После апреля ждать придется от полугода. Но при этом не дольше девяти месяцев.
До экзамена не допустят граждан, которых военкомат уличил в неявке по повестке. Они не смогут даже продлить права.
Кроме того, после лишения водительского удостоверения за пьяное вождение и отказ проходить медосвидетельствование, к повторному экзамену такого человека допустят лишь через год после возвращения прав.
Еще одно новшество — к управлению автобусами станут допускать водителей со стажем не менее 12 месяцев вождения на других транспортных средствах.
С 1 апреля на 7,5% проиндексируют социальные пенсии по старости (их получают пенсионеры, которым не хватило подтвержденного стажа для страховой пенсии), инвалидности и потере кормильца.
Повышение коснется более 4 млн пенсионеров. На это пойдет почти 37,5 млрд рублей из федерального бюджета.
С апреля регионы смогут устанавливать требования к продаже слабоалкогольных напитков в кафе, буфетах, барах и других заведениях (кроме ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на их территории. Закон инициировали после жалоб местных жителей на шум и беспорядки, которые «мешают им спокойно жить», отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее регионы могли вмешиваться только в продажу крепкой алкогольной продукции. Теперь, по словам Володина, субъекты смогут окончательно навести порядок в этой сфере.
С апреля любое изменение границ или площади, а также появление новых помещений в квартире будет считаться перепланировкой. Раньше ею считались только те изменения, которые требовали внесения в технический паспорт. Теперь согласовывать придется новые границы комнат, перенос дверного проема и даже встроенные шкафы.
Впрочем, есть в законе и ряд упрощений. Сейчас, чтобы завершить перепланировку, нужно дождаться акта приемочной комиссии и отправить его в Росреестр. Сроки рассмотрения при этом были не установлены. Теперь же они прописаны четко: акт должны утвердить не более, чем за 30 дней.
И даже чтобы отправить акт, владельцам помещения не придется идти в МФЦ. Органы местного самоуправления сделают это сами — электронно.
За нарушение требований к производству или обороту табачных и никотиносодержащих изделий с апреля грозит административная ответственность. За продажу без маркировки или несовершеннолетнему организация может получить штраф до 1 млн рублей с конфискацией сырья, продукции и оборудования.
А за безлицензионное производство и оборот табака в крупном размере или организованной группой можно получить штраф в несколько миллионов рублей, принудительные работы или тюремный срок.
Права жильцов, страдающих от соседей — посуточных съемщиков, защитят на законодательном уровне. С 3 апреля сдавать помещение в многоквартирных домах на короткий срок можно будет только с учетом «соблюдения прав и законных интересов соседей».
На деле это будет означать, что за беспорядки, шум и повреждение общего имущества ответственность будет нести не только арендатор, но и собственник квартиры.
В этом же документе становится обязательным наличие счетчиков в сдаваемом помещении. Без них сдать жилье будет нельзя. Таким образом, соседи больше не будут вынуждены платить за нерадивого съемщика.
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