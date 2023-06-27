Принц из Саудовской Аравии поддержал Путина в ситуации с мятежом

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд поддержал президента РФ в ситуации с мятежом Евгения Пригожина, пишет "Лайф".

В ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным он выразил поддержку российской власти. Предпринятые действия он считает правильными.

Он солидарен с тем, что необходимые меры во время мятежа власть приняла для защиты государственности и обеспечения безопасности граждан.

Напомним, что ночью с 23 на 24 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал мятеж. В некоторых регионах усилили меры безопасности. В результате бойцы ЧВК "Вагнер" покинули Ростов, а Лукашенко провел переговоры с Пригожиным.

Президент РФ выступил с официальным обращением. Полный текст можно прочитать здесь.

Ранее Лукашенко прокомментировал военный мятеж и призвал не делать ни из кого героев.