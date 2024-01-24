Прикрытая лазейка, влияние повесток и продление прав. Какие изменения ждут автовладельцев в 2024 году

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Продление прав

Более чем пяти миллионам россиян (по данным МВД России) на три года продлили водительские права, срок действия которых заканчивается в 2024 и 2025 годах.

Это коснулось как тех, кто управляет транспортным средством в личных целях, так и тех, кто использует их для трудовой или предпринимательской деятельности.

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Такое происходит не впервые: ранее подобную отсрочку давали водителям, чьи права переставали действовать в 2022 и 2023 годах. Сейчас им, кстати, не продлили срок действия прав вновь, поэтому стоит помнить, что поменять их нужно будет до 2025 и 2026 годов включительно.

Не обошлось и без нюансов. В МВД уточняют, что такая поблажка действует только на территории России. Если водитель собирается выезжать за рубеж - придется поменять права в срок, указанный на пластике. Потому что заграничный полицейский, не имея доступа к российским базам данных, сможет ориентироваться только на физический документ.