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Политика

Президент РФ Владимир Путин выступил с новогодним обращением из Кремля

Президент РФ Владимир Путин выступил с традиционным новогодними обращением из Кремля, сообщает ТАСС.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
Скриншот новогоднего обращения

Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки, где уже наступает Новый год (разница во времени с Москвой — плюс девять часов).

Путин поздравил россиян с Новым годом, пишет smotrim.ru. Президент России в своем обращении по случаю Нового года отметил единство россиян в их "помыслах, в труде и в бою, в будни и праздники», пишет РБК.

В уходящем году все напряженно трудились и многое сделали, были тверды, отстаивая наши национальные интересы и ценности, сказал президент.

Путин обратился ко всем, кто находится на боевом посту, "на переднем крае борьбы за правду и справедливость".

"Вы — наши герои. Вместе с вами наши сердца. Мы гордимся вами, восхищаемся вашим мужеством", – сказал глава государства.

Путин пожелал самого доброго всем российским семьям в наступающем 2024 году, объявленном Годом семьи, добавив, что из истории каждой из них складывается история «нашей огромной, прекрасной и любимой родины».

Полностью новогоднее обращение Путина будет показано перед полуночью по местному времени во всех часовых поясах. Обращение к нации длится порядка 4 минут.

Исключения

В прошлом году Путин выступал на фоне участников спецоперации из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, напоминает Lenta.ru. А 31 декабря 2013 года Путин обращался к россиянам из Хабаровска, где он встретился с пострадавшими от наводнения (в ту ночь жители Камчатки успели увидеть поздравление, записанное заранее в Кремле, а на все остальные часовые пояса уже было показано хабаровское обращение главы государства).

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