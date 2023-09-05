7 сентября
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Политика

Президент РФ поддержал предложение присвоить городу Рубцовску звание «Города трудовой доблести»

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал предложение присвоить городу Рубцовску звание «Города трудовой доблести». Об этом сообщает Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

Автовокзал Рубцовска.
Автовокзал Рубцовска.
Telegram-канал губернатора Алтайского края

История Рубцовска полна трудовых подвигов его жителей уже больше 130 лет. Труженики Рубцовска помогали фронту в годы Великой Отечественной войны. Они внесли огромный вклад в победу, как и в другие сложные периоды жизни страны

Также Владимир Путин по итогу заседания оргкомитета "Победа" поддержал присвоение званий "Город трудовой доблести" еще 10 городам, включая Подольск, Ханты-Мансийск, Владимир, Воткинск, Рязань и Находка, сообщают РИА Новости.

"Тогда я хочу всех поблагодарить, предложения, которые были высказаны сегодня, сформулированы принимаются, будем работать над их реализацией, и прошу отразить это в соответствующих документах", - заключил президент России.

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