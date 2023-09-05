Президент РФ поддержал предложение присвоить городу Рубцовску звание «Города трудовой доблести»

История Рубцовска полна трудовых подвигов его жителей уже больше 130 лет. Труженики Рубцовска помогали фронту в годы Великой Отечественной войны. Они внесли огромный вклад в победу, как и в другие сложные периоды жизни страны
Также Владимир Путин по итогу заседания оргкомитета "Победа" поддержал присвоение званий "Город трудовой доблести" еще 10 городам, включая Подольск, Ханты-Мансийск, Владимир, Воткинск, Рязань и Находка, сообщают РИА Новости.
"Тогда я хочу всех поблагодарить, предложения, которые были высказаны сегодня, сформулированы принимаются, будем работать над их реализацией, и прошу отразить это в соответствующих документах", - заключил президент России.