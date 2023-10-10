10 октября
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Политика

Президент Палестины готовится к визиту в Москву

Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил «Россия 24», что ведется подготовка визита президента Палестины Махмуда Аббаса в Москву.

Министерство иностранных дел (МИД РФ).
Министерство иностранных дел (МИД РФ).
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Палестина поддерживает с Москвой ежедневные контакты и палестинская сторона ценит позицию Кремля в вопросах палестино-израильского урегулирования, отметил сотрудник дипмиссии.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил — Россия и Лига арабских государств (ЛАГ) призывают Израиль и Палестину прекратить боевые действия, напоминает Газета.Ru.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что поддерживает Палестину.

Он записал видеообращение, в котором заявил, что нужно создать коалицию исламских стран для вмешательства в конфликт.

Однако Кадыров призвал остановить войну.

«Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны, которая в отличие от других конфликтов может перерасти в нечто большее», — написал он в своем телеграм-канале и опубликовал видеообращение.

Глава Чечни сообщил, что может направить в страну миротворцев, если конфликт не утихнет.

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