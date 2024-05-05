Претендентка на высокопоставленную должность в США выдумала встречу с Ким Чен Ыном и выдавала ложь за правду

Кандидат на пост вице-президента Трампа придумала встречу с Ким Чен Ыном, которой не было, сообщает ABC.

Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноем претендует на должность вице-президента при Дональде Трампе, если тот выиграет выборы. Недавно она выпустила мемуары, в которых многие вещ показались читателям провокационными и даже лживыми.

Например, в одном из эпизодов Ноем описывает, как убивает своего 14-месячного щенка. Дело в том, что женщина выросла на ферме. Собака съела кур, и по словам Ноем, ей пришлось убить животное.

Кроме того, политологи утверждают, что Ноем соврала, когда написала, что лично встречалась с Ким Чен Ыном.

«Я помню, как встретилась с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Он меня недооценил, не имел ни малейшего представления о работе с маленькими тиранами», — написала политик.

Эксперты по отношениям между США и Северной Кореей назвали такую встречу неправдоподобной, поскольку когда Ноем была членом Палаты представителей, отношения между странами были очень напряжены и Конгресс не проводил встречи с представителями КНДР.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. За должность борются Джо Байден и Дональд Трамп.

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