26 января
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Политика

Премию имени Егора Летова предложили учредить в Госдуме

Виталий Милонов предложил министру культуры Ольге Любимовой учредить государственную премию имени музыканта Егора Летова для патриотических исполнителей, сообщает РИА Новости.

Егор Летов и группа «Адольф Гитлер», 1986 год, Омск
Егор Летов и группа «Адольф Гитлер», 1986 год, Омск
СС0.

Милонов отметил, что Егор Летов ассоциируется у людей с идеей патриотизма и любви к России.

Также по его словам, сейчас россияне "переживают период ренессанса отечественной массовой культуры, освобождающейся от грязи Запада". Люди переосмысливают творчество патриотических исполнителей.

Депутат уверен, что этот шаг поможет России сохранить свое культурное наследие. А новые авторы смогут завоевать популярность и любовь среди соотечественников.

Ранее неопубликованное интервью Егора Летова продавали за 48 тыс. рублей на аукционе.

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