Премию имени Егора Летова предложили учредить в Госдуме

Милонов отметил, что Егор Летов ассоциируется у людей с идеей патриотизма и любви к России.
Также по его словам, сейчас россияне "переживают период ренессанса отечественной массовой культуры, освобождающейся от грязи Запада". Люди переосмысливают творчество патриотических исполнителей.
Депутат уверен, что этот шаг поможет России сохранить свое культурное наследие. А новые авторы смогут завоевать популярность и любовь среди соотечественников.
Ранее неопубликованное интервью Егора Летова продавали за 48 тыс. рублей на аукционе.
Самое важное - в нашем Telegram-канале