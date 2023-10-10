Премьер-министр Ирака прибыл в Москву на встречу с Путиным

В международном аэропорту "Внуково-2" перед трапом самолета выстроился почетный караул и оркестр, который исполнил гимны двух стран, указывает ТАСС.
Он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Они пообщаются в формате рабочего завтрака.
Главная тема — безопасность на Ближнем Востоке. Также политики поговорят о вопросах энергетики и логистики.
Визит премьер-министра продлится до 11 октября включительно.
Ранее водометами разгоняли протестующих у шведского посольства в Багдаде.
МИД Ирака выразило осуждение штурма и поджога здания дипмиссии.
Полиция Ирака применила водометы, чтобы отогнать протестующих от здания шведской дипмиссии в Багдаде, сообщает AFP. Также протестующих отгонялись помощью электрошокеров. В ответ возмущенные жители столицы Ирака забросали стражей порядка камнями.