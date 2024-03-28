30 марта
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Политика

Правительство Алтайского края обратилось с заявлением к жителям региона

В Алтайском крае в соцсетях и чатах организаторами гибридной войны против нашего государства распространяются очередные фейковые сообщения о якобы готовящихся в начале апреля нападениях на крупные торговые центры Барнаула.

Правительство Алтайского края, флаг.
Правительство Алтайского края, флаг.
altapress.ru

Эти фейки опровергли в правительстве региона.

"Ложные сообщения на такие темы появились после теракта, проведенного злоумышленниками в Подмосковье 22 марта, не только в нашем регионе, но и в других регионах страны", — заявили в краевом правительстве.

В заявлении краевого правительства говорится, что это элементы гибридной войны. Задача распространяющих подобные сообщения — сеять панику, наводить страх на людей и подталкивать некоторых граждан на противоправные действия.

В правительстве особо подчеркнули — жителям региона не поддаваться на провокации.

Правоохранители проверяют информацию и ведут поиск распространителей фейковых сообщений.

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