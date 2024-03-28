Правительство Алтайского края обратилось с заявлением к жителям региона

Эти фейки опровергли в правительстве региона.
"Ложные сообщения на такие темы появились после теракта, проведенного злоумышленниками в Подмосковье 22 марта, не только в нашем регионе, но и в других регионах страны", — заявили в краевом правительстве.
В заявлении краевого правительства говорится, что это элементы гибридной войны. Задача распространяющих подобные сообщения — сеять панику, наводить страх на людей и подталкивать некоторых граждан на противоправные действия.
В правительстве особо подчеркнули — жителям региона не поддаваться на провокации.
Правоохранители проверяют информацию и ведут поиск распространителей фейковых сообщений.
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