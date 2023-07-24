Правительственный десант: премьер заинтересовался туризмом и приедет на Алтай

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24-27 июля совершит рабочую поездку в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа.

Так, в Горно-Алтайске (Республика Алтай) 26 июля Мишустин проведет совещание по развитию туризма в России, указывает bfm.ru.

В рабочих планах — посещение локомотивовагоноремонтного и авиационного заводов в Улан-Удэ, Надеждинского металлургического предприятия и физкультурно-оздоровительного комплекса «Айка» в Норильске.

Поездка началась с Дальнего Востока.

Делегация

В составе правительственной делегации в рабочую поездку отправятся вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, глава Минобрнауки Валерий Фальков, министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков.

Ранее российский премьер рассказал, как разгружал хлеб в булочной.

Своими воспоминаниями премьер поделился с работниками хлебобулочного завода "Черемушки" в Москве.

Премьер сообщил, что подрабатывал на разгрузке хлеба в булочной на Кутузовском проспекте.