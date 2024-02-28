29 февраля
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Политика

Правда ли, что Республика Приднестровье попросится в состав России. Где она находится

В Тирасполе состоится первый за 18 лет общий съезд местных депутатов, которые, возможно, будут обсуждать инициативу присоединиться к РФ. О целях референдума и политической ситуации в республике расскажет altapress.ru.

Политика
Политика
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Что такое Приднестровье

Это непризнанная республика, находящаяся между Молдавией и Украиной, которая провозгласила свою независимость в 1990 году на почве разногласий с Кишиневом (столицей Молдавии).

После между ними начался вооруженный конфликт, который в 1992 году находится в замороженной фазе.

Где находится на карте

Республика находится между Молдавией и Украиной преимущественно на правом берегу Днестра.

Приднестровье на карте
Приднестровье на карте
ru.wikipedia.org

Политическая ситуация в республике

1 января 2024 года Молдавия ввела пошлины на импорт в Приднестровье. Деньги за поступающие в республику товары идут в молдавский бюджет. По подсчетам властей республики, ущерб может составить 16 млн долларов.

После начала СВО Украина также остановила товарооборот с Приднестровьем. Республика оказалась в безвыходном положении: многие предприятия находятся на грани банкротства.

Съезд депутатов

Впервые за 18 лет собирается общий съезд депутатов Приднестровья. По итогам прошлого съезда в 2006 году было принято решение провести референдум о присоединении к России.

Однако вице-спикер республики Галина Антюфеева утверждает, что обращений о вступлении в РФ не будет. По ее словам, настоящая цель форума — сообщить миру о давлении со стороны Кишинева.

Съезд пройдет 28 февраля.

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