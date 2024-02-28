Правда ли, что Республика Приднестровье попросится в состав России. Где она находится

Что такое Приднестровье
Это непризнанная республика, находящаяся между Молдавией и Украиной, которая провозгласила свою независимость в 1990 году на почве разногласий с Кишиневом (столицей Молдавии).
После между ними начался вооруженный конфликт, который в 1992 году находится в замороженной фазе.
Где находится на карте
Республика находится между Молдавией и Украиной преимущественно на правом берегу Днестра.
Политическая ситуация в республике
1 января 2024 года Молдавия ввела пошлины на импорт в Приднестровье. Деньги за поступающие в республику товары идут в молдавский бюджет. По подсчетам властей республики, ущерб может составить 16 млн долларов.
После начала СВО Украина также остановила товарооборот с Приднестровьем. Республика оказалась в безвыходном положении: многие предприятия находятся на грани банкротства.
Съезд депутатов
Впервые за 18 лет собирается общий съезд депутатов Приднестровья. По итогам прошлого съезда в 2006 году было принято решение провести референдум о присоединении к России.
Однако вице-спикер республики Галина Антюфеева утверждает, что обращений о вступлении в РФ не будет. По ее словам, настоящая цель форума — сообщить миру о давлении со стороны Кишинева.
Съезд пройдет 28 февраля.
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