Правда ли, что Дарье Треповой* вынесли самый жесткий приговор среди российских женщин

Дарья Трепова* проходит обвиняемой по делу о теракте во время которого погиб военкор Владлен Татарский.
Ее признали виновной в совершении теракта группой лиц, повлекшего смерть человека, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов. По совокупности обвинение попросило назначить подсудимой 28 лет колонии.
Приговор считается самым суровым в истории современной России.
СМИ выяснили, какие еще суровые приговоры выносили женщинам в РФ:
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В 2004 году по похожим статьям осудили несостоявшуюся террористку-смертницу Зарему Мужихоеву. Как утверждала девушка, она решила не приводить взрывчатку в действие и добровольно сдалась милиции. При обезвреживании бомбы погиб взрывотехник ФСБ Георгий Трофимов. Обвиняемую приговорили к 20 годам. Такой же срок получила Шохиста Каримова по делу о теракте в петербургском метро в 2017 году.
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Максимальные приговоры женщинам в основном связаны со статьями об убийстве. Так, в 2016 году суд приговорил бывшую украинскую военнослужащую Надежду Савченко к 22 годам колонии. Ее признали виновной в причастности к убийству двух сотрудников ВГТРК под Луганском и незаконном пересечении границы.
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20 лет колонии получили Ирина Гайдамачук и Вера Зайцева. Гайдамачук в 2012 году признали виновной в совершении 17 убийств, одном покушении и 18 разбойных нападениях. В 2022 году приговор вынесли Зайцевой, за убийство своего восьмилетнего сына и покушении на убийство пятилетней дочери.
- В 2023 году осудили, так называемую, "банду амазонок". Суд присяжных признал их виновными по 95 пунктам обвинения, 10 из которых — убийства. В банду входили Инесса Тарвердиева с гражданским мужем Романом Подкопаевым, ее старшая дочь Виктория, а также сотрудник ДПС Сергей Синельник и его жена Анастасия, которая является сестрой Подкопаева. Мать и дочь приговорили к 25 годам колонии, Анастасию Синельник — к 24 годам.
*Дарья Трепова внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
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